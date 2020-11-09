الأربعاء.. أصالة في زيارة لمستشفى بهية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:05 م
أصالة
أصالة
أماني سلام
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تقوم النجمة السورية أصالة، بزيارة خاصة لمؤسسة مستشفى بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان.


وتحرص أصالة، على دعم مريضات سرطان الثدي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر وذاك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.


وفي سياق منفصل أصالة تحيي حفل غنائي يوم الجمعة الموافق ٢٠ من شهر نوفمبر الحالى علي المسرح المكشوف بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة متنوعه ومتميزة من أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائي.

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