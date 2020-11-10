شعبة الأدوية: لدينا جميع الإمكانيات والقدرات لتصنيع لقاح كورونا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تعاقدت مع عدد من الشركات الدولية للحصول على لقاح كورونا، مؤكدًا أن مصر لديها الإمكانيات والقدرات لتصنيع لقاح كورونا.

وأضاف "عوف" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن لقاح فايزر الذي تم الإعلان عن الانتهاء من التجارب السريرية في المرحلة الثالثة وكانت فعاليته تصل إلى 90% له مصنع في مصر ومن الممكن أن يبدأ في تصنيع اللقاح فور حصوله على موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية. 

وأشار إلى أن مصر مشاركة مع الصين في عدد من الأبحاث والتجارب السريرية على بعض الفاكسينات، موضحًا أن فاكسيرا على استعداد لتصنيع أي فاكسين يتم التعاقد معه بعد تجهيزه في انتظار التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الأمصال.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية ستقر لقاح كورونا الأمريكي، لافتًا إلى أن دول أخرى تسابق الزمن لتصنيع لقاحات أخرى ومصر ستتعاقد مع اللقاح الذي يحقق أعلى نتائج فعالية وأقل في الأعراض الجانبية، مستطردًا "لا مانع من تعاقد مصر على أكثر من لقاح والأبحاث السريرية على لقاح كورونا المصري مطمئنة حتى الآن".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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