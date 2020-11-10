شعبة الأدوية: لدينا جميع الإمكانيات والقدرات لتصنيع لقاح كورونا

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تعاقدت مع عدد من الشركات الدولية للحصول على لقاح كورونا، مؤكدًا أن مصر لديها الإمكانيات والقدرات لتصنيع لقاح كورونا.





وأضاف "عوف" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن لقاح فايزر الذي تم الإعلان عن الانتهاء من التجارب السريرية في المرحلة الثالثة وكانت فعاليته تصل إلى 90% له مصنع في مصر ومن الممكن أن يبدأ في تصنيع اللقاح فور حصوله على موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية.





وأشار إلى أن مصر مشاركة مع الصين في عدد من الأبحاث والتجارب السريرية على بعض الفاكسينات، موضحًا أن فاكسيرا على استعداد لتصنيع أي فاكسين يتم التعاقد معه بعد تجهيزه في انتظار التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الأمصال.





وأكد أن منظمة الصحة العالمية ستقر لقاح كورونا الأمريكي، لافتًا إلى أن دول أخرى تسابق الزمن لتصنيع لقاحات أخرى ومصر ستتعاقد مع اللقاح الذي يحقق أعلى نتائج فعالية وأقل في الأعراض الجانبية، مستطردًا "لا مانع من تعاقد مصر على أكثر من لقاح والأبحاث السريرية على لقاح كورونا المصري مطمئنة حتى الآن".



