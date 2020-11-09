العيوب و المميزات الهامة في هاتف infinix note8 الجديد

قامت شركة انفنيكس عبر موقعها الرسمي والمتاجر الرسمية بكافة البلدان حول العالم بإصدار هاتف infinix note8 الجديد في الاسواق العالمية وهذا خلال شهر نوفمبر الحالي، والذي اصبح متوفرا الآن في الأسواق المصرية.





هاتفinfinix note 8 الجديد





يتمتع الهاتف بثلاثة الوان الأزرق والرمادي والأخضر.

يتمتع الهاتف بإمكانية تركيب شرحتين 4g ، وايضا تركيب كارت ميموري في مكان خاص به.

نظام التشغيل الخاص بالهاتف اندرويد 10 ، وايضا يتمتع بواجهة انفينكس xos 7.1.

يتمتع ايضا الهاتف بخامات خارجية تأتي من البلاستيك البولي كاربونيت بالكامل.

ابعاد الهاتف 175.3×78.8×9 مم.

يوجد بالهاتف مساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام.

يتمتع الهاتف بمعالج ميدياتك helio g80 ثماني النواة، الإثنين الأقوى cortex a75 بتردد 2.0 جيجا هيرتز، دقة التصنيع 12 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو mali-g52 mc2.

كما يتمتع ايضا الهاتف بشاشة من نوع ips lcd بحجم 6.95 بوصة بدقة 720×1640 بيكسل وبجودة hd+ مع كثافة بيكسلات 258 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 والسيلفي في ثُقب مُزدوج في أعلى اليسار.

كما يحتوي علي بطارية تأتي بحجم 5200 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات من خلال منفذ الشحن الـusb type c.

يدعم الهاتف سماعات خارجية مُزدوجة، و منفذ السماعات الـ3.5 مللي

الهاتف يدعم الـface unlock.

بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور.

الهاتف لا يدعم الـnfc.





مواصفات كاميرا infinix note 8





يحتوي الهاتف علي عدة كاميرات، الكاميرا خلفية رُباعية الأولى بدقة 64 ميجا بيكسل، والثانية وهي ماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل ،والثالثة وهي مُخصصة للعزل بدقة 2 ميجا بيكسل، والكاميرا الأخيرة وهي للذكاء الاصطناعي بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يحتوي الهاتف علي كاميرا سيلفي مُزدوجة بدقة 16 ميجا بيكسل للأساسية وبدقة 2 ميجا بيكسل للثانوية وهي مُخصصة للعزل، والكاميرات تدعم فلاش led امامي مُزدوج وتدعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected]

وتدعم الكاميرات فلاش led مُزدوج وhdr وpanorama وتصوير فيديوهات بجودة [email protected]





مواصفات infinix note 8





يقوم الهاتف بتقديم الخامات التقليدية في هذه الفئة السعرية، ويحتوي علي تصميم خارجي مُتميز حديث.

يحتوي على شاشة ضخمة جدًا كحجم وللأسف دقتها قليلة وكثافة البيكسلات فيها قليلة جدًا مما يجعلها تُقدم أداء ضعيف.

يوجد به معالج قوي جدًا مقبول جدًا في هذه الفئة السعرية.

يحتوي علي بطارية ضخمة وتدعم الشحن السريع لكنها مثل المنافسين.

لا تقدم ميزة في هذه الفئة السعرية.

والكاميرا التي يحتوي عليها ليست الأفضل كوظائف نظرًا لوجود عدستين خلفيتين ليس لهم استخدام قوي هام مطلوب.