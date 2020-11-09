الكنيسة تنفى علاقتها بأى شخص يَدَّعي تكليفه بجمع تبرعات لدير مارجرجس بمصر القديمة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي بفيس بوك عن تنويه هام وهو كالآتى: ينوه دير الشهيد مارجرجس للراهبات بمصر القديمة أنه لا توجد علاقة له بأي شخص يَدَّعي أنه مكلف بجمع تبرعات لحساب الدير في مصر أو خارج مصر.

ويؤكد الدير أنه لم يكلف أحدًا بجمع أية تبرعاتسواء باسم الدير بمصر القديمة أو المقر في الخطاطبة.

وفى سياق منفصل احتفل أمس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك، بعيد القدّيس لاون، بالكليّة الإكليريكيّة بالمعادي.

شارك غبطته في صلاة القدّاس الإلهي أصحاب النيافة الأنبا توماس، والأنبا دانيال، والأنبا بشارة، والأب شنودة شفيق والأب بيشوي رسمي، رئيس الكلية الإكليريكية؛

وأيضًا بحضور المونسينيور إستيفانو، سكرتير سفير الفاتيكان، وسعادة السفير البابوي نيقولاس هنري بمصر وأصحاب السيادة المطران چورچ بكَر، والمطران كريكور أوغسطينوس كوسا؛ والأب بولس ساتي، والأب مُخَـوَّل فرحا، ونيافة الأنبا دانيال، مُمثّل عن الكنيسة الأرثوذكسيّة؛ وبحضور شمامسة الكلية الإكليريكية، والرهبان والراهبات، والشعب الذي جاء للاحتفال.

وألقى غبطته كلمة العظة عن:
"لماذا تم اختيار القدّيس لاون شفيعًا للإكليريكيّة؟"وبعد انتهاء عظة البطريرك، قام غبطته برسامة الشمامسة الإكليريكيّين ميلاد وأبانوب وميلاد ونبيل للدّرجة الإيبودياكونيّةوحصل الشمامسة أشرف وإسحق علي الدّرجة الأناغنوسطيّة ثم اختُتِمَ القدّاس الإلهي، وأعطي البطريرك البركة الرسولية.

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