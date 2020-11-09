"الباز": هناك نقلة نوعية في مواجهة الجماعات الإرهابية في الغرب

"الباز": هناك نقلة نوعية في مواجهة الجماعات الإرهابية في الغرب
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:44 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر العالم أكثر من مرة من خطر الإرهاب، وأكدت في خطابات عديدة أن الإرهاب لن يتوقف عند حدود الدول العربية فقط، ولكن سيضرب الغرب أيضًا.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الغرب لم يضع مفهوم واحد للإرهاب، وكان يصف الإرهاب الذي يمارسه الإخوان والجماعات المسلحة بأنها معارضة مسلحة، وليس إرهابيين.
وأوضح الباز، أنه بعد احداث فرنسا والنمسا، بدأ يكون هناك بين أنجيلا ميركل والسيسي، وماكرون والسيسي، لافتا إلى أن ما يدور في هذه الاتصالات يؤكد أن الغرب بحاجة إلى معرفة رؤية مصر في مواجهة الجماعات والأفكار الارهابية.
وتابع: "معنى أن بريطانيا أيضًا تأتي إلى مصر ويتحدث مسؤوليها في مساحة مواجهة الإرهاب، فهذه نقلة في مواجهة الأفكار الإرهابية".
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه العالم تابع ما تم إعلانه بالأمس من فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي قام بإرسال تهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب وتمنيات باستمرار العمل المشترك في تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين.
وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، أن العلاقات المصرية الأمريكية ليست وليدة اللحظة، مشددًا على أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي لمصر، وتربطنا علاقات وثيقة، والتعاون سوف يستمر في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وإدارته.
وتابع وزير الخارجية، أننا لنا تاريخ طويل من التعاون مع إدارات جمهورية وديمقراطية قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والعلاقة الثنائية، وسوف نستمر في تعزيز هذا التعاون لأهميتها في تحقيق نمو اقتصادي في مصر، وتحقيق الاستقرار في المنطقة التي تموج بالاضطرابات بالعديد من المواضع، متمنيًا التوفيق للإدارة الأمريكية الجديدة وأن تكون شريك فاعل في إطار التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الغرب لم يضع مفهوم واحد للإرهاب، وكان يصف الإرهاب الذي يمارسه الإخوان والجماعات المسلحة بأنها معارضة مسلحة، وليس إرهابيين.
وأوضح الباز، أنه بعد احداث فرنسا والنمسا، بدأ يكون هناك بين أنجيلا ميركل والسيسي، وماكرون والسيسي، لافتا إلى أن ما يدور في هذه الاتصالات يؤكد أن الغرب بحاجة إلى معرفة رؤية مصر في مواجهة الجماعات والأفكار الارهابية.
وتابع: "معنى أن بريطانيا أيضًا تأتي إلى مصر ويتحدث مسؤوليها في مساحة مواجهة الإرهاب، فهذه نقلة في مواجهة الأفكار الإرهابية".
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه العالم تابع ما تم إعلانه بالأمس من فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي قام بإرسال تهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب وتمنيات باستمرار العمل المشترك في تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين.
وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، أن العلاقات المصرية الأمريكية ليست وليدة اللحظة، مشددًا على أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي لمصر، وتربطنا علاقات وثيقة، والتعاون سوف يستمر في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وإدارته.
وتابع وزير الخارجية، أننا لنا تاريخ طويل من التعاون مع إدارات جمهورية وديمقراطية قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والعلاقة الثنائية، وسوف نستمر في تعزيز هذا التعاون لأهميتها في تحقيق نمو اقتصادي في مصر، وتحقيق الاستقرار في المنطقة التي تموج بالاضطرابات بالعديد من المواضع، متمنيًا التوفيق للإدارة الأمريكية الجديدة وأن تكون شريك فاعل في إطار التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة.