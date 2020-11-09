"الباز": هناك نقلة نوعية في مواجهة الجماعات الإرهابية في الغرب

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قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر العالم أكثر من مرة من خطر الإرهاب، وأكدت في خطابات عديدة أن الإرهاب لن يتوقف عند حدود الدول العربية فقط، ولكن سيضرب الغرب أيضًا.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الغرب لم يضع مفهوم واحد للإرهاب، وكان يصف الإرهاب الذي يمارسه الإخوان والجماعات المسلحة بأنها معارضة مسلحة، وليس إرهابيين.



وأوضح الباز، أنه بعد احداث فرنسا والنمسا، بدأ يكون هناك بين أنجيلا ميركل والسيسي، وماكرون والسيسي، لافتا إلى أن ما يدور في هذه الاتصالات يؤكد أن الغرب بحاجة إلى معرفة رؤية مصر في مواجهة الجماعات والأفكار الارهابية.



وتابع: "معنى أن بريطانيا أيضًا تأتي إلى مصر ويتحدث مسؤوليها في مساحة مواجهة الإرهاب، فهذه نقلة في مواجهة الأفكار الإرهابية".



قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه العالم تابع ما تم إعلانه بالأمس من فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي قام بإرسال تهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب وتمنيات باستمرار العمل المشترك في تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين.



وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، أن العلاقات المصرية الأمريكية ليست وليدة اللحظة، مشددًا على أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي لمصر، وتربطنا علاقات وثيقة، والتعاون سوف يستمر في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وإدارته.





وتابع وزير الخارجية، أننا لنا تاريخ طويل من التعاون مع إدارات جمهورية وديمقراطية قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والعلاقة الثنائية، وسوف نستمر في تعزيز هذا التعاون لأهميتها في تحقيق نمو اقتصادي في مصر، وتحقيق الاستقرار في المنطقة التي تموج بالاضطرابات بالعديد من المواضع، متمنيًا التوفيق للإدارة الأمريكية الجديدة وأن تكون شريك فاعل في إطار التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة.

