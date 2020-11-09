لميس الحديدي عن مؤشرات نتائج الانتخابات: 50 نائبًا خسروا ودخلت ناس جديدة

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علقت الاعلامية لميس الحديدي على نتائج المرحلة الاولى من الانتخابات، قائلة: " كانت مثيرة جدًا، والناس فضلت سهرانة طول الليل تتابع نتائج الفرز، وأنا هنا بتكلم عن مؤشرات العد الحصري، لان النتائج لا تكون نهائية إلا بعد إعلانها من الوطنية للانتخابات".



وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمهتا برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، " الانتخابات حملت مفاجئات، فيه ناس قديمة خرجت واخرين كسبوا، لدينا نحو 50 نائب خرجوا من الجولة الاولى، لكن هناك أسماء كثيرة جدًا باقون للاعادة ".



وتابعت قائلة: "بالنسبة لدائرة أول مدينة نصر، فيها كلام مهم جدًا حيث أنه مخصص لها ثلاثة مقاعد، والبيان الاحصائي بيقول أن مؤشرات الفوز اسفرت عن فوز محمد مصطفى السلاب ممثلًا لحزب مستقبل وطن، وطارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، والاعادة هنا ستكون في المقعد الثالث بين عمرو السنباطي رئيس نادي هليوبليس، وسمر فرج فودة نجلة الكاتب الكبير فرج فودة ".



وأشارت إلى أن هناك ثمة ملاحظات على هذه الجولة المثيرة أولها إستطاعت بعض الاسماء العودة لجولة الاعادة منفردة لا تنتمي لاية حزب وهي أصوات مستقلة معقبة: "عاوزة أقف قدام سمر فرج فودة التي استطاعت أن تقف في الانتخابات، وأن تصل للاعادة منفردة بدون ظهير حزبي في دائرة صعبة والذي ستنافس فيه السنباطي وهو شخص محترم من حزب مستقبل وطن ".



وقالت الحديدي: "هناك بعض الاصوات المعارضة من تيار 25-30 وبعض الاحزاب الاخرى مثل الوفد التي إستطاعت البقاء لجولة الاعادة زي النائب أحمد طنطاوي عن كفر الشيخ، وأحمد الشرقاوي في المنصورة، وضياء الدين داوود الذي عاد بحكم محكمة ويشارك في الاعادة في دمياط، وهيثم الحريري من الجولة الاولى ويشهد جولة الاعادة في محافظة الاسكندرية،.. لو وصل عدد منهم للبرلمان فإن هذا يعني أنه ليس برلمانًا للصوت الواحد ومعظمهم 25-30 يونيو وهي أصوات معارضة مدنية".

