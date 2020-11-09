التغذية والنوم لساعات كافية.. نصائح لرعاية الأطفال بطريقة صحيحة في فترة المدارس

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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مع انطلاق العام الدراسى الجديد، فى 17 من شهر أكتوبر الماضى، أى قبل أقل من شهر،يتساءل الكثير من الآباء والأمهات عن الأمور التى ينبغى مراعاتها لرعاية أطفالهم أثناء فترة الدراسة، بطريقة صحيحة.

فالأطفال فى تلك المرحلة، يحتاجون إلى دعم الوالدين، بشكل دائم، لا سيما فى ظل الظروف الصحية التى ألمت بدول العالم، جراء الانتشار السريع لجائحة كورونا، وإصابة أعداد كبيرة بفيروس "كوفيد - 19"، حتى يحظى الواحد منهم بالاستقرار النفسى، الذى ينعكس بدوره على تركيزهم فى تحصيل العلوم المختلفة خلال فترات الدراسة، وتحقيق النجاح الذى يتمنونه ويتمناه جميع أولياء الأمور.

ومن أجل رعاية الأطفال بطريقة صحيحة فى فترة المدارس، قدمت وزارة الصحة والسكان، نصائح عدة، تستعرضها "الفجر" فيما يلى من سطور:

- ينبغى على الوالدين أن يكونا قدوة فى السلوك الصحى والاجتماعى.

- توفير التغذية المناسبة والتشجيع على ممارسة الرياضة.

- الحرص على أن يحصل الأطفال على ساعات نوم كافية.

- الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية بدون داعٍ.

- تفهم مشاعر الأطفال وتقبل تقلباتهم المزاجية.

- التشجيع على القراءة وأداء الفروض المنزلية.

- الحفاظ على جو هادئ ومطمئن للأطفال.

- يجب أن يدعم الوالدان أطفالهما دائما.



كانت وزارة الصحة والسكان، قد أصدرت عددا من النصائح والإرشادات للطلبة، للوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس، تمثلت فى: غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، للوقاية من جميع الأمراض المعدية، وعدم لمس حرف سلالم المدرسة إلا للضرورة، وحرص كل طالب على استخدام الأدوات المدرسية الخاصة به، دون أن يلمس أدوات الآخرين، وترك مسافة آمنة بين كل طالب وبين الآخرين، وترحيب الطلاب بزملائهم من بعيد، دون المصافحة أو العناق والتقبيل، الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وتناول الأطعمة الصحية، وأخذ قسط وفير من النوم، وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بالمنزل، وفى حال وقوف الطلاب فى طابور الصباح، يتم مراعاة التباعد الجسدى بمسافة لا تقل عن متر، بالإضافة إلى التهوية الطبيعية للفصول لأنها الأفضل دائما.

بينما أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، إرشادات وقائية للعام الدراسى الجديد، تضمنت كيفية الحماية من فيروس كورونا أثناء الدراسة، عن طريق غسل الأيدى باستمرار، وعدم وضع اليدين على الوجه، وتغطية الوجه عند العطس أو الكحة، وعدم استخدام الطالب لأدوات الغير، والتواصل مع المعلم عند شعور الطالب بأى تعب أو أعراض.

كما وجهت الوزارة نصائح عدة لأولياء الأمور، لحماية أبنائهم من فيروس كورونا، من خلال اختيار الأكل الصحى الذى يقدم لهم ما يحتاجونه من عناصر غذائية، وتشجيعهم على الرياضة والنظافة لوقايتهم، وتجنب إرسالهم للمدرسة إذا ثبت ارتفاع درجة حرارتهم، ومساعدتهم على الاهتمام بصحتهم طول الوقت.

ولحماية الطلاب من فيروس كورونا أثناء فترة تواجدهم فى المدرسة، شددت الوزارة على تنظيف المدرسة جيدا، وتعقيم أدوات الطلاب، وتهوية الفصول جيدا، والحفاظ على مسافات آمنة بين الطلاب، وقياس حرارة جميع الطلاب كل صباح، وتذكرة الطلاب دائما بالإرشادات الوقائية.

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