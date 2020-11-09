سامي عبدالعزيز: مصر لا تُبتز.. وملعونة المعونة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا تعبر عن صورة مصر الحضارية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اللاعب هو القدوة وبإمكانه أن يجعل الدنيا هادئة أو في حالة نار.

وقدم الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، مقترحا للاعبي الأهلى والزمالك، قائلا: "يا ريت لو لاعبي الأهلى والزمالك يقومون بترديد أغنية مشتركة".

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن مصر لا تتأثر بأي رئيس أمريكي يأتي للحكم ولم تعد دولة تبتز، مردفا:"ملعونة المعونة بكل صورها".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وضع علامات سوداء حول ديمقراطية أمريكا وفضح شعارها، ولم يستطع التفرقة بين إدارة شركة وإدارة دولة.

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