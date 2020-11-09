محمد الشال يكشف حقيقة إهانته لإلهام شاهين بمهرجان الإسكندرية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال محمد الشال المخرج المسرحي، إن ما حدث بينه وبين الفنانة إلهام شاهين خلال ندوة تكريم الفنان عزت العلايلي في مهرجان الإسكندرية السينمائي مجرد "مناوشة" بسيطة، موضحا: "كنت بعلق على موضوع خلال ندوة ما ففوجئت بالفنانة إلهام شاهين ترد عليا قائلة: أنت مينفعش تتكلم فى الموضوع ده".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "رديت على إلهام شاهين وقلت لها: أنت هتعلميني أتكلم إزاي"، مؤكدا: " أنتهى الحوار عند ذلك والقضية انتهت عند ذلك.

وكانت ترددت أنباء عن مشادة كلامية نشبت بين الفنانة إلهام شاهين والمخرج المسرحي محمد الشال خلال ندوة تكريم الفنان عزت العلايلي في مهرجان الإسكندرية السينمائي

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