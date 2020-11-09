اركن شهادتك على جنب.. عمر كمال يوجه رسالة للشباب

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:03 م
عمر كمال
عمر كمال
أماني سلام
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شارك مطرب المهرجانات عمر كمال، جمهوره الدروع التي حصل عليه منذ امتهانه الغناء، ووجه رسالة للشباب مفادها عدم الاعتماد على الشهادة الجامعية التي يحصلون عليها، والبحث عن وظيفة أخرى تجلب لهم الأموال.

وعلق عمر كمال، على الصورة، التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقال: “اركن شهادتك على جنب لو ربنا مأذنشي واشتغلت بيها، وشمر واشتغل وحقق حلمك”


وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال عمر كمال، أغنية "نعمل لغبطيطا" مع المطرب حسن شاكوش، وحققت نجاح كبير.
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