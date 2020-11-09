نجم الزمالك السابق: باتشيكو أضاف حالة من الاستقرار للقلعة البيضاء

نادر السيد: باتشيكو أضاف الإستقرار للزمالك .. وإختيار الأهلي لموسيماني "جريء"





أكد نادر السيد حارس مرمي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أضاف حالة من الاستقرار إلى صفوف الفريق الأبيض.





وقال نادر خلال حواره لبرنامج في الاستاد، مع الإعلامي كريم خطاب : "باتشيكو أضاف للزمالك حالة من الاستقرار، خاصة وأنه على معرفة جيدة بمعظم اللاعبين".





وأضاف :" معرفته الجيدة باللاعبين الكبار ساعدته في السيطرة على باقي اللاعبين".





وتابع السيد :" لا أرى أن المدرب الأجنبي لا يضيف، أنا ضد التصنيف".





وعن اختيار الأهلي لموسيماني قال :" كان جريء في اختياره لموسيماني الذي كان على قدر كافي من المسئولية، واستطاع في وقت قصير التأقلم على الأجواء المصرية".



