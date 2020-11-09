أول رد من تعليم قنا بعد واقعة فيديو "الراقصة" بمدارس نجع حمادي

Advertisements

قال راجح الطيب، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، شمالي قنا، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إنه تم إحالة مدير مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنجع حمادي، ومشرف اليوم ومدرس الفصل للتحقيق، على خلفية نشر فيديو لوصلة رقص الراقصة البرازيلية “لورديانا”، بحضور أحد المدرسين، على إحدى شاشات العرض في الفصل.

وأكد الطيب، أنه لا تهاون مع أي من أعضاء العملية التعليمية، مشدد أن هناك شؤون قانونية ستحقق في الموضوع، لتوقيع العقوبات اللازمة، بعد ثبوت الواقعة.

وأكد مدير عام الإدارة، أنه لن يقبل بأي تجاوز، أو أي خروج عن الآداب والقيم والمبادئ السامية، خاصة وأن المدرسة محرابًا للعلم والتربية والأخلاق، وما حدث يُعد خروجًا عن المنهج القويم للرسالة السامية للعملية التعليمية والعلم.



جدير بالذكر أنه تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من أهالي نجع حمادي، شمالي قنا، مقطعًا فيديو لطالبين في مدرسة ثانوية بمحافظة قنا، خلال مشاهدتهما لمقطع فيديو لوصلة رقص الراقصة البرازيلية “لورديانا”، بحضور أحد المدرسين.

واظهر مقطع الفيديو الذي تداوله مستخدمو فيس بوك، طالبين يشاهدان وصلة للراقصة الاستعراضية والتي شهدت انتشارًا واسعا خلال الفترة الماضية على مواقع السوشيال ميديا.

كما اظهر الفيديو حوار جانبي بين الطالبين ومدرس الفصل يدعى محسن. 54 عامًا، الجالس على كرسي والذي يبدو بأنه يستمتع بالمشاهدة معهما دون أن يبدي أي اعتراض على ما يحدث، وعلق على مقطع الفيديو دي تكسب دهب لو اشتغلت هنا في مصر.

