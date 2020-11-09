محافظ بني سويف يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي

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ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي، وذلك بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة الإسكان وباقي أعضاء المجلس من رؤساء المدن ومديري التسكين والإيرادات بالوحدات المحلية ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.



تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بملف الإسكان الاقتصادي، والتي تضمنت ملف تجديد عقود الإيجار المنتهية الخاصة بوحدات الإسكان التابعة للصندوق،ومناقشة القيم الإيجارية لوحدات "إيواء عاجل، أولى بالرعاية" وموقف تحويل بعض الوحدات من النشاط السكني إلى التجاري،علاوة على مناقشة الخطوات والإجراءات الخاصة بأعمال ترميم بعض وحدات عمارات الإيواء العاجل والأولى بالرعاية.



وشدد المحافظ على أهمية الدفع بمنظومة العمل في الملفات المتعلقة بالوحدات السكنية والمحلات التجارية التابعة للصندوق، مؤكدًا على أهمية وسرعة توفير الحلول والبدائل والعمل بشكل غير تقليدي في كل المطالب والمشكلات التي تواجه الملف الذي يعتبر من الموضوعات العاجلة والحيوية.

