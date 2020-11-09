حالة الطقس في الـ48 ساعة المقبلة وموعد تحسن الأحوال الجوية

نتابع مع حضراتكم الآن تفاصيل حالة الطقس في الـ48 ساعة المقبلة كما نوضح لمتابعينا موعد تحسن الأحوال الجوية وفقا لتوقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وكانت الهيئة نشرت اليوم الإثنين، توقعات الخبراء لتي أفادت أن طقس اليوم وغدًا سيكون لطيفا على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على باقي الأنحاء، فيما تكون الرياح معتدلة بشكل عام، لكنها تنشط على السواحل الشمالية غربًا، وحذرت الهيئة من احتمالات اضطراب الملاحة البحرية بسبب حركة الرياح.





حالة الطقس في الـ48 ساعة المقبلة





وفي حديثنا عن حالة الطقس في الـ48 ساعة المقبلة، نتناول خريطة سقوط الأمطار باعتبارها من أهم الأمور التي تشغل المواطنين.أن فرص سقوط بحسب الخبراء، تنحصر فرصة سقوط الأمطار على المناطق الشمالية الغربية وتكون غزيرة الشدة على مطروح والسلوم.





كما أنها تكون متوسطة في الإسكندرية ورشيد و بلطيم وكافة السواحل الشمالية وكفر الشيخ والبحيرة وبعض محافظات الوجه البحري.





وعن سبب سقوط الأمطار بغزارة في بعض المناطق، لفت خبراء الهيئة إلى أن ذلك يعود إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي.





وأضاف الخبراء أن هذا المنخفض الجوي يرافقه منخفض علوي بارد أدى إلى تساقط الأمطار بغزارة على كل من السلوم ومطروح والإسكندرية والضبعة.





وعن موعد تحسن الأجواء، لفت الخبراء إلى أنها تبدأ في التحسن تدريجيا الإسكندرية اليوم الاثنين، بينما تظل الأمطار غزيرة على مطروح والسلوم.





متوسط درجات الحرارة





أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في محافظات ومناطق الجمهورية خلال اليومين المقبلين فهي كالتالي:





محافظة القاهرة : 25- 16.

السواحل الشمالية 23- 20.

جنوب سيناء 29- 24.

في شمال الصعيد 26- 16.

محافظات جنوب الصعيد 28 – 18.





ومن المتوقع أن تحدث تغيرات مفاجئة في حالة الطقس بسبب انخفاض درجات الحرارة.



