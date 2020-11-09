محافظ بني سويف يشدد على تسريع وتيرة العمل بتطوير ميدان المديرية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:07 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، أعمال تطوير ميدان المديرية والمنطقة الواقعة أسفل الكوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد، وذلك ضمن خطة المحافظة لإعادة تخطيط المنطقة وخلق محاور مرورية جديدة، في ظل الوضع الحالي بعدما تم الانتهاء من إنشاء كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد بمدينة بني سويف العاصمة.

واستمع المحافظ لعرض موجز "presentation" عن التصميم الهندسي الذي أعدته مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع المرور، لتطوير منطقة أسفل الكوبري،والذي يتضمن خلق محاور مرورية جديدة،وأعمال تجميل متنوعة ووضع علامات إرشادية،بما يتماشي مع الكوبري الجديد وضمن التطوير الشامل للميدان،حيث يتضمن التصميم أعمال توسعة للمحاور المرورية القائمة وتجميل، علاوة على تشغيل الشارع أمام مسجد عمر بن عبد العزيز وشارع الرياضي وفقا للحركة المرورية السابقة قبل البدء في إنشاء الكوبري الجديد بالميدان.

وشّدد المحافظ، على أهمية تسريع وتيرة الأعمال، والانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد، خاصة بعدما تم الانتهاء من أنشاء الكوبري وما ترتب علي ذلك من تغيير في طبيعة ومسارات الحركة المرورية بالمنطقة التي تقع في واحد من أهم وأشهر ميادين العاصمة، خاصة وأنه يتقاطع مع شوارع رئيسية ومنشآت حيوية وتجارية مثل أحمد عرابي وصفية زغلول والرياضى والنصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بحديقة الخالدين المواجهة لمسجد عمر بن عبد العزيز ومحطة السكة الحديد الرئيسية بالمدينة العاصمة.

رافق المحافظ خلال جولته كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، العميد محمد أبو السعد مدير المرور، واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعدد من التنفيذيين المعنيين.
محافظ بني سويف يشدد على تسريع وتيرة العمل بتطوير ميدان المديرية
محافظ بني سويف يشدد على تسريع وتيرة العمل بتطوير ميدان المديرية
محافظ بني سويف يشدد على تسريع وتيرة العمل بتطوير ميدان المديرية
محافظ بني سويف يشدد على تسريع وتيرة العمل بتطوير ميدان المديرية
محافظ بني سويف يشدد على تسريع وتيرة العمل بتطوير ميدان المديرية
محافظ بني سويف يشدد على تسريع وتيرة العمل بتطوير ميدان المديرية
محافظ بني سويف يشدد على تسريع وتيرة العمل بتطوير ميدان المديرية
محافظ بني سويف يشدد على تسريع وتيرة العمل بتطوير ميدان المديرية
محافظ بني سويف يشدد على تسريع وتيرة العمل بتطوير ميدان المديرية
محافظ بني سويف يشدد على تسريع وتيرة العمل بتطوير ميدان المديرية

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