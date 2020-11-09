برشلونة يفقد 13 لاعبًا

يواجه الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أزمة كبيرة حيث سيفتقد البلوجرانا لخدمات 13 لاعبًا دوليًا خلال الأسبوعين المقبلين.





ويأتي ذلك بسبب فترة التوقف الدولي لاستدعائهم من قبل منتخبات بلادهم، حيث يستعد الفريق خلال هذه الفترة لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم 21 من الشهر الجاري.