برشلونة يفقد 13 لاعبًا

يواجه الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أزمة كبيرة حيث سيفتقد البلوجرانا لخدمات 13 لاعبًا دوليًا خلال الأسبوعين المقبلين.
ويأتي ذلك بسبب فترة التوقف الدولي لاستدعائهم من قبل منتخبات بلادهم، حيث يستعد الفريق خلال هذه الفترة لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم 21 من الشهر الجاري.
ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة اللاعبين المستدعين لمنتخبات بلادهم، حيث يستعد "التانغو" لمواجهتي باراغواي وبيرو ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.
وسيغيب سرجيو بوسكيتس وسرخيو روبرتو للانضمام لمنتخب إسبانيا، ولونجليه وغريزمان (فرنسا)، وسرجينيو دست وكونراد دي لا فوينتي (الولايات المتحدة)، وفرينكي دي يونج (هولندا)، وترينكاو (البرتغال) ومارتين برايثويت (الدنمارك)، وميراليم بيانيتش (البوسنة).
كما سيغيب بيدري وإينياكي بينيا لانضمامهما لمنتخب إسبانيا تحت 21 عاماً.
وينضم هؤلاء إلى قائمة الدوليين المصابين وهم فيليبي كوتينيو، رونالد أراوخو، أنسو فاتي وصامويل أومتيتي، رغم أن كوتينيو وأراوخو قد يحصلان على الإذن الطبي قبل مواجهة الـ"روخيبلانكوس".
وبهذا سيحظى كومان بثمانية لاعبين من الفريق الأول: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، تير شتيغن، نيتو، جونيور فيربو، كارليس ألينيا، ريكي بويج وماتيو فرنانديس.
وشاركت هذه المجموعة في تدريب الفريق اليوم بمنشآت جوان جامبر الرياضية وينتظر أن يواصلوا المران خلال اليومين المقبلين، قبل الحصول على عطلة من الخميس وحتى الأحد.