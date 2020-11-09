تدشين موقعا إلكترونيا بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ لتقديم الخدمات للمواطنين

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه قد تم تدشين موقعا إلكترونيا للمديرية، وذلك للمرة الأولي في تاريخها فى إطار خطه الدوله للتحول الرقمى ويختص الموقع بعرض آخر الأحداث والأخبار والخدمات الخاصه بالمديريه.

وأكدت وكيل وزارة الصحه، بأنه قد تم البدء في البث التجريبى لموقع مديريه الشئون الصحيه بكفرالشيخ وبعد موافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وكانت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، قد عقدت اجتماعا طارئا خلال الأيام القليلة الماضية بشأن خطة المديرية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وذلك مع مديرى الإدارات بديوان مديرية الشئون الصحية، بحضور الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

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