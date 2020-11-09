اقتصادية دبي تعلن عن الفائزين بجوائز التميز لقطاع الأعمال الأربعاء المقبل





تنظم اقتصادية دبي يوم 11 نوفمبر الحالي حفلا افتراضيا للإعلان عن الفائزين بالدورة السادسة والعشرين من جوائز التميز لقطاع الأعمال.





ومن المقرر الإعلان عن 46 فائزا من مختلف القطاعات الاقتصادية بجوائز التميز لقطاع الأعمال لدورة العام 2019، والتي تشمل بشكل أساسي جائزة دبي للجودة وجائزة دبي للتنمية البشرية وبرنامج دبي للخدمة المتميزة.





وتعتبر جوائز التميز لقطاع الأعمال أحد أبرز المكونات الرئيسية في المبادرات التي أطلقتها اقتصادية دبي حتى الآن بهدف تعزيز الجودة والتميز كمحفز للمزيد من النمو والتطور في قطاع الأعمال والمساهمة في تطلعات حكومة دبي لتشجيع أفضل الممارسات العالمية في الإمارة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام لتعزيز التنافسية والاستدامة.





واستمرت الجوائز في التوسع عاماً بعد عام لتقدير الجهود الاستثنائية لمختلف القطاعات الاقتصادية والشركات ودعم المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع معايير الجودة وتعزيز مبادئ إسعاد المتعاملين في مختلف أنحاء الدولة.





وشهدت دورة تقييم الجوائز لعام 2019 إطلاق فئة جديدة ضمن جائزة دبي للجودة وهي جائزة دبي للصناعة الذكية والتي تستهدف إشراك القطاع الصناعي في مسيرة التميز في دبي، وتشجيع التحول الرقمي للصناعات بما يتماشى مع الأهداف المحددة في استراتيجية دبي الصناعية 2030 وقد تم إطلاق الفئة الجديدة من قبل إدارة التميز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي بالشراكة مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات إحدى مؤسسات اقتصادية دبي.





وقالت شيخة أحمد البشري مديرة إدارة التميز لقطاع الأعمال.. أن دورة التقييم لعام 2019 شهدت توسيع نطاق وحجم جوائز التميز لقطاع الأعمال بشكل ملحوظ من حيث المشاركة والتقييم. وبشكل عام شهدت زيادة بنسبة 3-5 بالمائة في المتقدمين مقارنة في العام السابق مما يعكس الشهية المتزايدة بين الشركات لاعتماد مبادئ معايير الجودة والتميز عبر عملياتهم وخدماتهم. كما شهدت أيضًا تحسنًا ملحوظًا في الوصول المعرفي المتميز داخل مجتمع الأعمال من خلال مشاركة ألف و 504 مندوبًا وتدريبهم عبر فعاليات التميّز المتنوعة مثل ورش العمل التدريبية والمؤتمرات بهدف تطوير الشركات المتقدمة والمقيّمين والمتسوقين السريين والشركات.





وأضافت إن أزمة جائحة كوفيد-19 السائدة أثبتت متانة وقوة رحلة التميز التي تدعمها اقتصادية دبي وتعمل على تعزيزها باستمرار. كما أن ما يقرب من 90 بالمائة من الشركات الأعضاء في برنامج دبي للخدمة المتميزة تمتثل تماما للإجراءات الاحترازية الجديدة للصحة والسلامة للحد من كوفيد-19.





فقد واصلت الجائزة إشراك المتقدمين والمقيّمين من خلال منصات الإنترنت في ظل هذه الجائحة وبلغ معدل الرضا عن هذه الأحداث أكثر من 80 بالمائة.





وتحظى جائزة دبي للجودة منذ انطلاقتها الأولى عام 1994 بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، حيث كان لدعمه دور محوري في ترسيخ معايير الجودة والتميز على مستوى المؤسسات والشركات العاملة في القطاعين العام والخاص في إمارة دبي.





وتعمل جائزة دبي للجودة على تشجيع وتحفيز الشركات والمؤسسات على تبني سياسة التميز وتقديم أفضل ما لديها من خدمات وتكريم أفضل الممارسات بهدف تعزيز معايير الجودة والتميز في الأداء والعمل.





ويتم تكريم الشركات الفائزة بجائزة دبي للجودة وفق أربع فئات وهي الفئة الذهبية وفئة جائزة دبي للجودة والفئة التقديرية وفئة جائزة دبي العالمية للجودة التي تم اطلاقها مؤخراً . وتمنح الجوائز للشركات والمؤسسات العاملة في دبي في القطاعات التي تلعب دوراً في دعم اقتصاد دبي بما في ذلك التصنيع والسياحة والمالية والخدمات والتجارة والانشاءات والقطاع المهني والخدمات الصحية والتعليم والقطاع العقاري والتجزئة. وتم إضافة قطاعات المناطق الحرة و النقل والخدمات اللوجستية.





وتسعى جائزة دبي للتنمية البشرية إلى مكافأة وتكريم الجهود المتميزة التي يبذلها القطاع الخاص والحكومي في سبيل الارتقاء بقدرات القوى العاملة المواطنة وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني.





وسيتم تكريم الشركات الفائزة بالجائزة وفق فئتين هما فئة جائزة دبي للتنمية البشرية والفئة التقديرية. وتغطى هذه الفئات قطاعات مختلفة تضم الخدمات المالية والتجارة والتشييد والصحة والتصنيع والتعليم والقطاع الحكومي والقطاع المهني والخدمات والسياحة والقطاع العقاري والتجزئة.





وتم إضافة قطاعات المناطق الحرة و النقل والخدمات اللوجستية.





كما يعد "برنامج دبي للخدمة المتميزة" مبادرة فريدة بوصفه علامة الجودة الأولى من نوعها في المنطقة لاكتساب ثقة العملاء وجعل عملية الشراء في دبي تجربة ممتعه للمشتري. ويهدف البرنامج إلى تعزيز تنوع وجودة الخدمات التي يوفرها قطاع التجزئة للعملاء ويحرص في الوقت ذاته على حماية مصالحهم في إمارة دبي.