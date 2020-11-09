الكاف يعلن مواعيد مباريات الاهلي والزمالك في دور ال32 للنسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الدور التمهيدي الثاني "دور الـ32" من النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا.

وسيواجه الأهلي مع الفائز من مباراة مقديشو الصومالي وسونديب بطل النيجر، بينما يخوض الزمالك مباراته مع الفائز بين سياف الجيبوتي وجازيل التشادي.

وتقرر إقامة مباراتي الذهاب للأهلي والزمالك في النسخة الجديدة من دوري الأبطال أحد يومي 22-23 ديسمبر، والعودة ستقام أحد يومي 5 أو 6 يناير القادم، وستقام مباراتي الذهاب للفريقين خارج مصر، على أن تكون العودة داخلها لكلاهما.

يذكر أن الأهلي والزمالك تم استثمائهما من الدور التمهيدي الأول وذلك بعد إنجاز بلوغهم لنهائي المسابقة في النسخة الحالية والذي سيقام يوم 27 نوفمبر الجاري.

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