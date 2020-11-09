بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري نفذت محافظة البحر الأحمر تدريبا عمليا لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية

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نفذت محافظة البحر الأحمر اليوم الاثنين أعمال التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية " صقر ٦٧ "، والذي تنفذه المحافظة خلال الفترة من ٩: ١١ نوفمبر الجاري، بالتعاون مع مكتب المستشار العسكري للمحافظة حيث شهد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والعميد أركان حرب عمرو ابو زيد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، فعاليات التدريب بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمحافظة.



أكد محافظ البحر الأحمر أنه علي مدار ستة سنوات أكدت القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدرتها وكفائتها الشاملة لتطوير إمكانياتها ودعم التنمية في مصر، مضيفًا ان الإستعداد الدائم لمجابهة الأزمات والكوارث أحد سمات القوات المسلحة المصرية، ولها دور تاريخي طويل في التعامل مع سلسلة من الكوارث، مضيفًا أنه خلال الأيام القليلة الماضية تعرضت المحافظة لموجة من الطقس السئ بسبب الأمطار الغزيرة التي وصلت لدرجة السيول، وادارت المحافظة الأزمة بدرجة عالية من الحرفية.



كما أكد المحافظ على اهتمام المحافظة بالتخطيط والتدريب على أسلوب مجابهة الأزمات والكوارث وأسلوب إدارتها ووضع خطط متكاملة، للتغلب عليها وإزالة الآثار الناتجة عنها، في ظل تعاون مثمر وبناء بين المحافظة وقطاع الأزمات والكوارث برئاسة مجلس الوزراء وكذا وزارة التنمية المحلية، حيث يتم بصفة مستمرة تطوير السيناريوهات للأزمات والكوارث المحتملة ووضع خطط للتصدي لها ومراجعتها بشكل دوري مع القوات المسلحة وتنسيق جهود وإمكانيات كافة الجهات المعنية.



وأوضح أنه تم إستحداث وتطوير إدارة مركزية للازمات الكوارث والحد من المخاطر بديوان عام المحافظة وتجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية وأجهزة الاتصال المختلفة وانتقاء وتدريب أفضل الكوادر للعمل بها، مضيفًا انه تم إستحداث شبكة اتصال لاسلكية مؤمنة ومشفرة بتقنية ( التترا ) للربط بين كافة مستويات قيادات الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة، كما تم الانتهاء من تطوير وتطهير كافة مخرات السيول الطبيعية والصناعية بنطاق المحافظة، بالتنسيق مع الموارد المائية والري، فضلًا عن رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والإقليمية وإنشاء محاور جديدة بنطاق المحافظة للحد من الحوادث وتيسير حركة المرور، وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية لتعزيز قدرة المحافظة بقطاع الصحة، وكذا رفع كفاءة وجاهزية معدات الوحدات المحلية لتقديم الدعم الفني واللوجيستي عند الحاجة.



كما اكد محافظ البحر الأحمر أن الاستعداد الدائم لمجابهة الأزمات والكوارث، هو أحد سمات القوات المسلحة المصرية، التي تقف دائما لمساندة وإنقاذ الوطن في الأزمات التي يتعرض لها، فلطالما تدخلت القوات المسلحة لدعم ومساندة الوطن وتلبية ندائه، فعلى مدار العقدين الأخيرين فقط، كان للقوات المسلحة دور بارز في كل الأزمات السياسية والاقتصادية والكوارث الطبيعية التي مرت بمصر، بدءًا من الزلزال النادر الذي تعرضت له مصر في عام ١٩٩٢ وترتب عليه خسائر ضخمة في الممتلكات والأرواح، ثم الدور البطولي للقوات المسلحة في الانحياز لإرادة الشعب في ثورتي يناير ٢٠١١، يونيو ٢٠١٣، ومؤخرًا في أثناء مسيرة الإصلاح الاقتصادي عام ٢٠١٦، حيث كان للقوات المسلحة دور هامًا في رفع العبء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.



وعلي هامش فاعليات التدريب المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والعميد عمرو أبو زيد رئيس أركان الدفاع الشعبي والعسكري، بتكريم أسر الشهداء القوات المسلحة عرفانًا وتقديراُ لما بذلوه من عطاء وتضحية، فقد قاما بتسليمهم شهادات تقديرية وهدايا عينية، مقدما لهم التحية علي ما قدموه من أجل الوطن ومن أجل أن يعيش المصريون في امان من خلال تضحيتهم بأنفسهم في سبيل عزة الوطن ونصرته.



وفي كلمته خلال عرض اصطفاف المعدات قال محافظ البحر الأحمر ان التخطيط من أهم المكونات التي تقوم عليها استراتيجية تنمية إدارة الأزمات والكوارث كأداة لإدارة الأزمة بالمبادرة وليس كرد فعل ومن ثم تحقيق نجاح أعلي في التعامل مع الأزمات وتجنب الآثار الناتجة عنها، وكان نجاح إدارة أزمة سيول طريق الغردقة - رأس غارب بالكيلو ٦٠ الايام الماضية خير دليل علي ذلك.



من جانبه نقل العميد عمرو ابو زيد رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحيات السيد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واعرب عن خالص شكره وتقديره لمحافظ البحر الأحمر وجميع الأجهزة في المحافظة للإعداد الجيد للتدريب.



وأشار العميد عمرو أبو زيد رئيس أركان الدفاع الشعبي والعسكري ان مهام قواته تتركز في تنسيق الأعمال بين الأفرع الرئيسية والهيئات والإدارات والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة والأجهزة التنفيذية بالدولة والمحافظات ورفع كفاءة إجراءات التأمين باستخدام أساليب التدريب الحديثة والإشراف والمتابعة المستمرة علي جميع الأهداف الحيوية ومعدلات الإستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث المحتملة ؛ كما قدم الشكر أيضا للمستشار العسكري للمحافظة، وجميع رجال قوات الدفاع الشعبي في المحافظة على جهدهم في ظهور التدريب بشكل لائق.



حضر فعاليات التدريب محمد بنداري وكيل أول وزارة السكرتير العام للمحافظة، اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة ورئيس مدينة رأس غارب وسفاجا ورؤساء الاحياء والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعقيد وليد طناني المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي ادارات الازمات والكوارث بالمحافظة وكذلك القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

