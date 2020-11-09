أحمد موسى: نريد مباراة النهائي الأفريقي بين الأهلي والزمالك تليق بمصر وأتمناها حمراء

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:27 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي أحمد موسى، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ليس معارضا للدولة ومؤسساتها، مردفا "وإلا مكنتش استضفته واتكلمت معاه".

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، "مرتضى منصور ممكن ينتقد ودا عادي لأن النقد مهم وكلنا بننتقد"، مشيرا إلى أنه "عمل حاجات كتيرة لنادي الزمالك والنادي أخد بطولات كثيرة في عهده في ألعاب محتلفة".

وعن مباراة النهائي في دوري الأبطال الأفريقي بين الأهلى والزمالك، أكد موسى أننا نريد مباراة تليق بمصر، مردفا "أتمناها حمراء.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "مهما اختلفنا في تشجيع الأندية ولكن يجب أن نتوحد جميعا خلف مصر".

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