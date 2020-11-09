محمد رجب من كواليس مسلسل "ضربة معلم"

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ظهر الفنان محمد رجب في صورة من كواليس مسلسل "ضربة معلم" والذي يتم تصويره في هذه الفترة بمدينة الإنتاج الإعلامي في الحارات وبمستشفيات.







مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب.





يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رجب مشاركته في مسلسل "الأخ الكبير" والذي حقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.