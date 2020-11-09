الموارد البشرية بالرياض تدرّب 137 مستفيداً من أيتام الأسر الكافلة لسوق العمل

اختتم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء أمس, المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الشامل الموجه لـ 137 مستفيدا ومستفيدة من فئة الأيتام الملتحقين بالأسر الكافلة بهدف تأهيلهم لسوق العمل.

وتضمنت هذه المرحلة من البرنامج أربع دورات تدريبية، تتمثل في إدارة الضغوط والتسويق الإلكتروني، وقواعد وفنون النجاح، ودورة التفكير في النتائج, وتعرف المتدربون خلالها على العديد من المحاور، أهمها معرفة مسببات الضغوط ونتائجها وأنواع التسويق الإلكتروني وطرقه ومراحلة وخططه والمحتوى وطرق التخطيط الجيد للوظيفة وبيئة العمل الجيدة، بالإضافة إلى التعرف على متطلبات النجاح وأهميته.

ويهدف البرنامج التدريبي الذي ينفذه فرع الوزارة بالرياض، بالتعاون مع مركز إصرار وطموح للتدريب إلى زيادة مهارات الأيتام من الجنسين في التعامل مع البرامج الإلكترونية وتبادل الخبرات فيما بينهم وتحفيز الأسر الكافلة على دعم وتشجيع الأيتام المسندين إليها.