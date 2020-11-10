الجمعية المصرية للاستثمار: يمكن الاستفادة من تجربة بريطانيا في التأمين الصحي (فيديو)

قال عوض الترساوي، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، إن العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية تمتد إلى أكثر من 100 عام، مشيرًا إلى أن هناك تقدم كبير في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.





وأضاف "الترساوي" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الاثنين أن إجمالي حجم الاستثمارات بين البلدين وصل إلى 50 مليار جنيه إسترليني وهي حجم الاستثمارات الخاصة بما يزيد عن 1317 شركة إنجليزية تتعامل داخل السوق المصري ولديها خبرات كبيرة في هذا المجال.





وأشار إلى أن أوجه التعاون الاقتصادية المشتركة بين البلدين مختلفة تتمثل في قطاعات المال والبترول والمنسوجات والأدوية خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو ما أعطاها مرونة لإعادة النظر في الاتفاقيات الدولية ومن بينها اتفاقاتها مع مصر في مجال البنية التحتية والصناعات الدوائية وغيرها.





وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، أن بريطانيا لها تجربة رائدة في التأمين الصحي الشامل ويمكن أن تستفيد مصر منها من خلال التنسيق فيما بينهما خاصة أن مصر في طريقها لتطبيق هذه التجربة في جميع محافظات الجمهورية.





اجتماع للهيئة العامة للاستثمار

اجتمع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال وعدد من أعضاء الجمعية، حيث شهد الاجتماع مناقشة سبل تفعيل التواصل مع أعضاء الجمعية من شباب المستثمرين، ودعم استثماراتهم في مختلف محافظات الجمهورية.





واستعرض عبد الوهاب اهم الإجراءات المتخذة مؤخرا لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ومحاور العمل لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، كما أشار إلى أهم القرارات التي قامت بها الهيئة مؤخرًا للتيسير على المستثمرين، والتي كان من أهمها استخدام تقنيات الاتصال الحديثة لحضور مجالس الإدارات والجمعيات العامة للشركات، وإطلاق خدمة اعتمادها إلكترونيا، والتي لاقت ترحيبًا شديدًا من المستثمرين خاصة المتواجدين خارج البلاد، مؤكدا حرص الهيئة على مشاركة القطاع الخاص في الترويج لمصر على خريطة الاستثمار العالمي، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة لمجتمع الأعمال خاصة شباب المستثمرين.





وتطرق الجانبان إلى وضع آلية مستدامة للتواصل مع شباب المستثمرين، وقيام الهيئة بتقديم كافة سبل الدعم لزيادة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة، وحل أي تحديات قد تواجه أعمالهم، كما تم الاتفاق على قيام أعضاء الجمعية بزيارة عدد من محافظات الصعيد لبحث الفرص الاستثمارية بها، وذلك استكمالا لزيارة محافظات الصعيد التي قام بها رئيس هيئة الاستثمار خلال الشهر الماضي، والتي شملت محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط.



