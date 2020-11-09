تعرف على عدد المباريات التي سيغيب عنها نجم ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، الى عدد المباريات التي سيغيب عنها الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي، نجم ريال مدريد، بسبب الإصابة.









وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن فالفيردي سيغيب عن 5 أو 6 مباريات مقبلة على الأقل عن ريال مدريد، بسبب تلك الإصابة.





وتابعت الصحيفة، أن إصابة فالفيردي ستحتاج إلى شهر على أقل تقدير، ليعود مرة أخرى في كامل قوته.





ونوهت الصحيفة، إلى أن المباريات التي سيغيب عنها هي: "فياريال وألافيس وإشبيلية في الليجا، وإنتر ميلان وشاختار دونستيك في دوري الأبطال، بالإضافة إلى احتمالية عدم لحاقه بمباراة بوروسيا مونشنجلادباخ"، ومباريات أخرى إذا كان الوضع أسوأ من المتوقع.







