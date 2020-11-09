مصرع عامل "كاوتش" تحت عجلات سيارة نقل ثقيل ببورسعيد

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:29 م
محمد عزام
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لقى شاب يبلغ من العمر 16 عام مصرعه، مساء اليوم الاثنين، أثناء عمله بمنطقة الحرفيين ببورفؤاد حيث يعمل فى ورش اصلاح إطارات السيارات.

تلقي الدكتور عادل تعيلب، مدير الرعاية الصحية بمنظومة التامين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفي الحياة ببورفؤاد عن طريق الإسعاف، عبده ربيع نور الدين - جثة هامدة، بعدما دهسته عجلات سيارة نقل عن طريق الخطأ أثناء عودتها للخلف وكان يقوم المذكور بتزويد إحدى إطاراتها بالهواء.

تم التحفظ على السيارة وسائقها بقسم شرطة بورفؤاد أول، وتحرير محضر بالواقعة وتم وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث.

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