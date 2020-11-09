نجم الأهلي في طريقه للرحيل

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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رحب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفكرة رحيل نجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأبدى بيتسو موافقته خلال جلسته مع لجنة التخطيط، على إعارة أحمد الشيخ فقط لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، على أن يعود لصفوف الفريق مرة أخرى عقب نهاية إعارته.

ويأتي قرار المدير الفني والتخطيط، بسبب الإمكانيات والقدرات الفنية التي يتمتع بها اللاعب، والتي قد يخدم بها صفوف الفريق، بالموسم المقبلة.

وكان مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا، دخلوا في مفاوضات جادة مع أحمد الشيخ، من أجل التوقيع معه، بعدما ابتعد عن حسابات الجهاز الفني.

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