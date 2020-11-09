عمرو سلامة يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس العمل مع الأطفال في "ما وراء الطبيعة"

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نجح أطفال "ماوراء الطبيعة"، فى جذب انتباه الجميع إليهم وإلى موهبتهم الفريدة، وأشاد النقاد والجمهور بأدائهم رغم صغر سنهم وصعوبة العمل الذي يقدموه.







وكشف عمرو سلامة ل"الفجر الفني" عن كواليس العمل معاهم، حيث قال"حین قمت باختیار ریم لأداء الدور، لم أتوقع أبداً أنني سأنبھر بھذه الطریقة. لقد تخطت قدرات العدید من الممثلین الذین قد یمضون سنوات طویلة محاولین الوصول إلى ما حققته. حین ترى ریم في غرفتھا، فھي لا تلعب مثل بقیة الأطفال، ولكنھا دائماً ممسكة بالنص وتتدرب على دورھا وجملھا في المسلسل المرة وراء المرة".







بينما قال عن الطفل أدهم وهدان"على الرغم من صغر سنه، فإن آدم متمكن فعلاً مما یقوم به. في المشھد الذي یلمح فیه شیراز لم یكن مكتوباً بالتفصیل في السیناریو، ولكني كنت أرشده بینما نصوره إلى اتجاه نظرته وردود الأفعال التي أرید منه القیام بھا، وقد نفذ ذلك في وقت قصیر وبدون تدریبات".





وأشاد عمرو سلامة بأداء الطفل إبراهيم النوبى، الذى قام بدور مؤمن، قائلا"مؤمن كان رائعاً بشكل لا یصدق، لقد جعلنا جمیعاً نبكي حین رأیناه یؤدي المشھد، فهو أبهرنى بشكل كبير، على الرغم أنه لا يمتلك خبرة كبیرة في التمثیل قبل مسلسل ما وراء الطبیعة".





يذكر أن "ماوراء الطبيعة": من بطولة أحمد أمين، وآية سماحة، وسماء إبراهيم، ورزان جمال، ورشدي الشامي، وآدم وهدان، ومن إخراج عمرو سلامة للوحدة الأولى وماجد الأنصاري للوحدة الثانية ومدير تصوير أحمد بشاري.