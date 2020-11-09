9 طعون علي الانتخابات البرلمانيه بشبين القناطر

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تقدم 9 مرشحين من إجمالي 24 مرشح بالطعن على نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة شبين القناطر، وهم النائب عبد العزيز الصفتي، ومحمود العزالي، ومحروس أحمد زهرة والشهير بسيحا، والشيخ محمود أبو شاش، ومحمد مختار الغرباوي، وأشرف سلامة بركات، وسيد عبيدوا، ومحمد عبدالفتاح عبدالغني، وأحمد المحمدي.



يأتي ذلك للخروقات التي حدثت داخل الدائره على حد قولهم، منها توزيع المواد الغذائية على المواطنين، والأموال لشراء الأصوات، واستخدام أحد الأعضاء نفوذه أثناء العملية الانتخابية، وتوجيهه للمواطنين، وتوجيه الناخبين أمام اللجان لصالح أحد الأحزاب والقائمة والتوزيع المتباعد للجان، وضم أكثر من 6 لجان داخل مدرسة واحدة، وكثرة عدد اللجان في بلاد مرشحي أحد الأحزاب، وتغيير نتيجة الفرز في التجميعة الأخيرة مغايرة لما جرى في الواقع تماما، ومغايرة لما جرى تسليمه للمناديب التابعة للمرشحين، وأن الأعداد التي حصل عليها المرشحين التابعين لحزب مستقبل وطن لم تكن داخل الصناديق.



وكانت أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بمركز شبين القناطر نتيجة الانتخابات وقد حصل على أعلى الأصوات حسب ما جرى إعلانه كلا من "سمير صبحي أبو شامة" على عدد أصوات ٨٣٥٥٧ ألف صوت، والمرشح الآخر "حافظ عمران" على عدد أصوات ٨٢٥٠٥ ألف صوت، ولأول مرة في هذه الدائرة يحصل مرشحين على هذه النسبة من الأصوات رغم ترشح ٢٢ مرشح آخرين.