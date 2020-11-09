خاص.. أحمد آمين يعلق على تعاونه مع مخرجان في "ماوراء الطبيعة"

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علق الفنان أحمد آمين عن تعاونه مع مخرجين فى مسلسل "ماوراء الطبيعة"، حيث أن الوحدة الأولي للسلسلة قام بإخراجها المخرج عمرو سلامة، بينما الوحدة الثانية المخرج ماجد الأنصارى.







وعلق أحمد آمين من خلال "الفجر الفني" عن تعاونه مع مخرجين، حيث قال"لم نشعر أبدا أننا نعمل مع مخرجين مختلفين وذلك بسبب رؤية عمرو سلامة الواضحة للعمل والتى اتفقنا جميعا عليها قبل التصوير، وبالرغم أن كل مخرج له أسلوبه الخاص فى العمل إلا أننا كنا فى غاية الراحة فى التعامل مع كل منهما".





يذكر أن "ماوراء الطبيعة": من بطولة أحمد أمين، وآية سماحة، وسماء إبراهيم، ورزان جمال، ورشدي الشامي، وآدم وهدان، ومن إخراج عمرو سلامة للوحدة الأولى وماجد الأنصاري للوحدة الثانية ومدير تصوير أحمد بشاري.