استبعاد ديبالا من منتخب الأرجنتين

أعلن المنتخب الأرجنتيني عن إستبعاد كلا من باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي وماركوس أكونيا نجم أشبيلية الإسباني من قائمة المنتخب بالإضافة إلى إستدعاء ليساندرو مارتينيز نجم آياكس الهولندي.





وأفادت تقارير صحفية بأن إستبعاد ديبالا وأكونيا عن قائمة المنتخب الأرجنتيني في فترة التوقف الدولي جاء بسبب الإصابة، حيث يعاني أكونيا من إصابة عضلية بينما يعاني ديبالا من مشكلات في الجهاز البولي والتناسلي.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن المنتخب الأرجنتيني يستعد لمواجهة منتخبي باراجواي وبيرو في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.





وأوضحت التقارير الصحفية أن المنتخب الأرجنتيني يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط بنفس رصيد المنتخب البرازيلي صاحب الصدارة والمركز الأول، حيث فازت الأرجنتين على الإكوادور وبوليفيا في أول جولتين من التصفيات.







