البنك الأهلي يدرس التعاقد مع نجم الزمالك

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قرر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، الدخول في مفاوضات لضم أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للزمالك، المعار لصفوف سموحة خلال فترة الانتقالات الحالية. 

ويسعى محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلي، لضم أبو الفتوح بالموسم الجديد، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى ولثقته الكبيرة في إمكانياته الفنية.

وتدرس إدارة البنك الأهلي بالوقت الحالي إمكانية تقديم عرض رسمي، لإدارة الزمالك لضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم.


وتقوم إدارة الفريق الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة  بمحاولات قوية لإقناع أبو الفتوح بخوض تجربة الإعارة مع الفريق خلال الموسم الجديد، في ظل طموحات الإدارة لبناء فريق قوي.

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