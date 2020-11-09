التعادل الإيجابى يفصل بين الشرطة ودكرنس

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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فصل التعادل بين فريقي اتحاد الشرطة ودكرنس بهدف لمثله، وذلك في لقاء ودي جمع بينهما مساء اليوم الاثنين على ملعب الأول، ضمن استعدادات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.


خاض الفريقين اللقاء بتشكيلتين مختلفين على مدار الشوطين للوقوف على مدى جاهزية واستعداد اللاعبين للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن هذه الودية هى الأولى لدكرنس ضمن استعداداته للموسم الجديد ذلك خلال معسكر الفريق الأول بالقاهرة ومن المقرر أن يتخلله خمس وديات.

ويلاقي دكرنس نظيره بتروجيت وديا الخميس المقبل فى ثانى وديات الفريق إستعدادا للموسم الجديد عن مجموعة بحري بدوري القسم الثاني.

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