حماية المستهلك: نجوب الشوارع الآن للبحث عن العروض الوهمية في البلاك فرايدي



وأشار إلى أن الجهاز يرصد الإعلانات المضللة، وبعد التأكد من عدم حصولها على ترخيص، تحال إلى النيابة

المختصة، ويتم مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام لوقف القنوات التي تبث منها هذه الإعلا، ولكن بعض هذه القنوات تبث من الخارج أو أماكن مجهولة.





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وقال الجهاز فى بيان، إن ذلك يأتى فى ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزًا لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وضمانًا لحقوق المستهلكين فى مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.



وأشار الدكتور أحمد سمير، رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع مديرى الإدارات المعنية ومسئولى الأفرع الإقليمة للجهاز عن طريق ال zoom وأكد لهم العمل على مراقبة الاسواق خلال تلك الفترة للتأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين والتأكد من عدم تضمينها اية بيانات أو ادعاءات كاذبة حول ووجود تخفيضات باسعار المنتجات المعلن عنها، وكذلك سيتم التحقق من الاسعار قبل وبعد



قال الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز لديه خطة واضحة للتصدي للعروض الوهمية خلال ما يسمى البلاك فرايدي، مشيرًا إلى أن المستهلك عليه أن يتواصل مع الجهاز في حال وجود أي شكوى.ولفت "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن الغرامة على التاجر، في حين قيامه بعروض وهمية سيدفع غرامة تتراوح ما بين 30 ألف لـ2 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن حاملي الضبطية القضائية بالجهاز يجوبون الشوارع للبحث عن العروض الوهمية في البلاك فرايدي.