وزير الصحة الأسبق: لقاح فايزر يمنع موجة كورونا الثالثة (فيديو)



واختتم تصريحاته، هناك 3 شركات أمريكية أخرى بخلاف فايزر قدمت تطعيمات ما يعني أن الولايات المتحدة سيكون لديها 4 تطعيمات مع نهاية العام.



قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة السابق، إن الإعلان عن لقاح شركة فايزر ضد كورونا كان متوقعا ولكن الشركة أجلت الإعلان لحين الانتهاء من الانتخابات الأمريكية لعدم التدخل في السياسة.وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن شركة فايزر رقم واحد في العالم وإنتاجها لهذا اللقاح بعد اجتياز المراحل التجريبية الثلاثة يعني أنه لقاح فعال.وأكد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة السابق، أنه في حال تحقيق لقاح فايزرنتائج تفوق 60 %، فإنه في غضون 6 أو 9 أشهر سيكون كورونا مثل الأنفلونزا العادية أو من الأمراض التي يتم التعامل معها بشكل عادي ولا خطورة له لأن له لقاح.ولفت إلى أنه بعد الإعلان عن لقاح فايزر يمكن القول أنه لا موجة ثالثة من فيروس كورونا لأن اللقاح لا يمكنه فعل شئ في الموجة الثانية الموجودة حاليا.وأكد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة السابق، أن لقاح اكسفور سيكون متاح في لندن خلال أسبوعين للأطقم الطبية ورجال الأمن ومن تجاوز الـ 65 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة.وأشار إلى أن مصر تنتظر اللقاح البريطاني المتعاقدة عليه وسيكون في مصر خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه لقاح آمن.