فراس سعيد يكشف عن بداية دخوله مجال التمثيل.. فيديو

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:32 م
فراس سعيد
فراس سعيد
داليا الحسين
Advertisements
كشف الفنان فراس سعيد، أنه عاش طفولته في كثير من البلدان العربية والأوروبية، خاصة وأن والده كان دبلوماسي، كان سفيرًا وهو ما جعلنه ينتقل بين بلدان مختلفة، معقبًا: "كنت أحضر حفلات والدي الدبلوماسية بالبدل الرسمية في حفلات الاستقبال بالسفارة، وهو ما جعلني أنضج سريعًا".

وأضاف "سعيد"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أنه لم يحصل على الجنسية المصرية ولكن جنسيته أرجنتيني، مشيرًا إلى أنه عاش فترة الطفولة الأسرية سعيدة، فكان أهله يحرصون على تلبية طلباته ويشاركوه التفاصيل مع شقيقه الذي يعيش في الأرجنتين، وهو ما شكل كثيرًا في شخصيته واكتسبت الذكاء الاجتماعي ومرونة التعامل مع الأخرين.

وتابع: "بداية مشواري الفني بدأ بالصدفة وكنت أمتلك موهبة التمثيل، حتى عرض عليه المخرج المصري خالد يوسف المشاركة في فيلم "العاصفة"، مشيرًا إلى أنه كان يعمل من خلف الكاميرا، وعمل مديرًا فنيًا في بعض الإعلانات، وبعدها عمل أيضًا في الأغنيات المصورة فيديو كليب وبعض المسلسلات والأعمال، معقبًا: "كنت أعمل في الديكور والشق الفني لبعض الأفلام منها".

أخبار تهمك

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 20 ساعة

بعد سقوطة في انتخابات مجلس النواب 2020.. موعد رفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي في طريقه للرحيل

منذ 39 دقيقة

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ حوالي 7 ساعات

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تعرف نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

منذ حوالي 3 ساعات

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الرياضة يكشف حقيقة حل مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

صراع جديد بين الأهلي والزمالك على ضم نجم الفراعنة

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

03:42 م

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

نجم الأهلي في طريقه للرحيل

08:30 م

صراع جديد بين الأهلي والزمالك على ضم نجم الفراعنة

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض