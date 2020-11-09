فراس سعيد يكشف عن بداية دخوله مجال التمثيل.. فيديو

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كشف الفنان فراس سعيد، أنه عاش طفولته في كثير من البلدان العربية والأوروبية، خاصة وأن والده كان دبلوماسي، كان سفيرًا وهو ما جعلنه ينتقل بين بلدان مختلفة، معقبًا: "كنت أحضر حفلات والدي الدبلوماسية بالبدل الرسمية في حفلات الاستقبال بالسفارة، وهو ما جعلني أنضج سريعًا".



وأضاف "سعيد"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أنه لم يحصل على الجنسية المصرية ولكن جنسيته أرجنتيني، مشيرًا إلى أنه عاش فترة الطفولة الأسرية سعيدة، فكان أهله يحرصون على تلبية طلباته ويشاركوه التفاصيل مع شقيقه الذي يعيش في الأرجنتين، وهو ما شكل كثيرًا في شخصيته واكتسبت الذكاء الاجتماعي ومرونة التعامل مع الأخرين.



وتابع: "بداية مشواري الفني بدأ بالصدفة وكنت أمتلك موهبة التمثيل، حتى عرض عليه المخرج المصري خالد يوسف المشاركة في فيلم "العاصفة"، مشيرًا إلى أنه كان يعمل من خلف الكاميرا، وعمل مديرًا فنيًا في بعض الإعلانات، وبعدها عمل أيضًا في الأغنيات المصورة فيديو كليب وبعض المسلسلات والأعمال، معقبًا: "كنت أعمل في الديكور والشق الفني لبعض الأفلام منها".



