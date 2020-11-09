فراس سعيد: أنا طباخ شاطر جدًا بشهادة زوجتي وأصدقائي.. فيديو

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:26 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الفنان فراس سعيد إنه "طباخ ماهر جدًا بشهادة زوجته وأصدقائه، مضيفا: "أحب طبخ الخضار واللحوم والمشويات، وأفضل البقاء في المنزل مع زوجتي وأولادي".

وأضاف "سعيد"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن الحياة قصيرة للغاية لذلك يجب الاستمتاع بكل لحظة فيها، وعلينا أن نسعى للشعور بالرضا والسعادة والاستقرار، فلا يوجد شيء يستحق الحزن أو الإحباط، مشيرًا إلى أنه يحترم الآخرين ويتقبل وجهات نظرهم وآرائهم التي لا تتفق معه، وهناك شيء ثانٍ تعلمته من أهلي وهو أهمية الثقافة والقراءة، وهذا الأمر أفادني كثيرًا في حياتي المهنية.

وتابع: "سفري لسنوات طويلة إلى أكثر من دولة أوروبية وترك أهلي، فأنا كنت أتمنى الوجود معهم خلال الفترة التي سبقت زواجي، وتمنيت أن أعيش الجو الأسري معهم، فلا شيء يعوض هذا الإحساس الرائع وإذا عاد الزمن بي كنت فضلت البقاء مع والدي ووالدتي وعدم الابتعاد عنهما لفترة طويلة".

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