برشلونة يعلن مدة غياب فاتي

كشف نادب برشلونة، اليوم الإثنين، عن مدة غياب مهاجمه الشاب أنسو فاتي، بعد إصابته في مباراة ريال بيتيس.





وأعلن برشلونة في بيان رسمي:-





"مدة غياب فاتي ستصل إلى 4 أشهر تقريبًا، بعد أن أجرى جراحة ناجحة، اليوم الإثنين، في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى.





وشارك نجم برشلونة الشاب في 10 مباريات مع فريقه خلال الموسم الجاري في مختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 2.





يذكر أن فاتي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة بيتيس، خرج على إثرها بين الشوطين، ودخل بدلا منه ليونيل ميسي.



