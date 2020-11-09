زياد برجي يطلق "الحب ضيعني" ويتصدّر على يوتيوب

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أطلق زياد برجي، أغنيته المنتظرة المصريّة "الحب ضيعني" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وعلى كافّة الإذاعات والشاشات المصرية.



وقد كان زياد يخطط منذ فترة لإطلاق أغنية مخصصة لجمهوره المصري كعربون شكر لهم، ذلك بعد أن لاقت أغنيته الضاربة "شو حلو" نجاحًا واسعًا في مصر.


"الحب ضيعني" هي من كلمات أمير تيما، ألحان زياد برجي وتوزيع المبدع هادي شرارة. وقد تصدّرت التوب تريندينغ على يوتيوب خلال أوّل ساعات من إطلاقها، كما تخطّت النصف مليون مشاهدة بعد يومين فقط. أمّا على أنغامي فتلاقي الأغنية رواجًا أيضًا بعد أن دخلت ضمن عدّة قوائم لأفضل الأغاني العربية.

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