حياتك مع مونيكا".. جديد الإعلامية مونيكا محي الدين

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بدأت الإعلامية مونيكا محي الدين فى التحضير لبرنامجها الجديد حياتك مع مونيكا والذي من المقرر عرضه على قناة MAC الفضائية.



برنامج "حياتك مع مونيكا" برنامج إجتماعي يناقش العديد من مشاكل المرأة حيث يلقي البرنامج الضوء علي بعض مشاكل الأزواج والزوجات مثل الخيانة والطلاق والعديد من المشكلات.



الجدير بالذكر أن آخر مشاركة للإعلامية مونيكا محي الدين كان برنامج كلام مهم والذي عرض على قناة الصحة والجمال.



برنامج "حياتك مع مونيكا" إعداد غادة محمد ومروة حافظ ومن إخراج مصطفي كامل.