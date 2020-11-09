كنزي الزيني ملكة جمال المراهقات تشارك في تنظيف النيل

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مكة جمال المراهقات، كنزي الزيني، قررت أن تشارك في تنظيف نهر النيل من القمامة وغيرها من الأشياء، وقالت كنزي على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "اليوم شاركت في حملة تنظيف نهر النيل، كان هدفي تنظيف أجزاء مختلفة حول نهر النيل؛ في محاولة للتخلص من النفايات التي لا تخص أرضنا الحبيبة. نحن جميعًا جزء من الطبيعة، لذا من الأفضل أن تبدأ في حفظها".



كنزي الزيني عمرها ١٨ عاما وتدرس إدارة الأعمال في الجامعة الألمانية بالقاهرة، وتحب رقص الهيب هوب وعزف البيانو، وتسعى لدراسة البيزنس للتركيز على حلمها والسعي قدمًا لتحقيقه لتكون أول مصرية تقدم براند خاص بها.



