اتحاد المهن الطبية يبدأ وضع ميثاق شرف إعلامى موحد لأعضائه

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد وافق خلال اجتماعه اليوم، الإثنين 11 نوفمبر 2020، على مقترحه الخاص بإعداد ميثاق شرف إعلامى موحد لنقابات اتحاد المهن الطبية "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، الذى تقدم به خلال الاجتماع، لافتا إلى أن كل نقابة من النقابات الأربعة ستبدأ فى وضع الشروط الخاصة بظهور أعضائها فى البرامج الطبية والقنوات الفضائية. 

وأوضح هيكل، أنه تم تفويضه من قبل المجلس لإعداد المشروع والتفاوض مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخصوص المشروع، مشيرا إلى أن نقابة أطباء الأسنان كانت قد انتهت من إعداد مقترح لميثاق شرف إعلامى خاص بأطباء الأسنان، وجارى مراجعته حاليا من قبل لجنة آداب المهنة، ومن المقرر أن يتم إضافة الشروط المتعلقة بالأطباء البيطريين، والصيادلة بعد إنتهاء النقابتين من وضع رؤيتهم، حيث أن شروط ظهور الأطباء البشريين وأطباء الأسنان لن يكون هناك اختلاف كبير فيما بينهم.

وأكد نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، أن وضع ميثاق شرف إعلامى موحد لأعضاء الاتحاد يهدف إلى ضمان حديث كل عضو من أعضاء النقابات الأربعة فى تخصصه بالبرامج الطبية، وتقديم معلومات علمية منضبطه، لافتا إلى أنه من المقرر أن يضم المشروع اشتراطات خاصة بالحلقات المُسجلة، وأخرى لإصدار موافقات خاصة بالحلقات المُذاعة مباشرة "لايف".

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