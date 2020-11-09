عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لضربة موجعة اليوم الأثنين وذلك بعد تأكد إصابة نجمه بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".

ونشر متوسط ميدان الفريق نبيل عماد " دونجا " خبر إصابته بفيروس كورونا وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور " إنستقرام ".

يُذكر أن بيراميدز قد إنتهى من تقديم أحمد فتحي نجم الأهلي السابق لاعباً في صفوف الفريق بعقد يمتد لمدة ثلاثة أعوام ينتهي بنهاية 2023.

في الوقت الذي أوقعت فيه بطولة الكونفدرالية الافريقية وصيف النسخة الماضية بيراميدز في مواجهة الفائز من الاتحاد الليبي وهورسيد الصومالي، على أن تقام مباراة الإياب لبيراميدز في القاهرة.

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نبيل عماد دونجا بيراميدز الدوري المصري

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