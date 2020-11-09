منذر الكبير يستدعي مدافع النجم الساحلي لمنتخب تونس
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:04 م
عمرو مصطفى
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استدعي منذر الكبير المدير الفني للمنتخب التونسي صدام بن عزيزه مدافع النجم الساحلي للانضمام لصفوف المنتخب استعدادا لمواجهة نسور قرطاج المقبلة امام تنزانيا في التصفيات المؤهلة الي بطولة امم افريقيا المقبلة.
واستعان منذر الكبير بمدافع النجم لتدعيم خط دفاع المنتخب في المرحلة المقبلة بعد تألق اللاعب مع فريقه الفترة الأخيرة فضلا عن رغبته من الاستعانة بخبرته الدولية مع المنتخب الفترة المقبلة.
من جانبه ابدي صدام بن عزيزه سعادته بالانضمام للمنتخب مؤكداً انه سيبذل قصاري جهده مع منتخب بلاده لإسعاد الجماهير.
وقال انه تلقي اكثر من عرض للاحتراف في الموسم المقبل من بينهم عرض من نادي مصري وآخر خليجي وأنه سيستعين بالثنائي علي معلول وفيرجاني ساسي زملاءه في المنتخب لدراسة العرض المصري قبل الرد.
يأتي هذا في الوقت الذي اكد فيه محمد عبدالحميد وكيل اللاعب انه صدام سيحسم موقفه من اللعب في الدوري المصري عقب نهاية معسكر المنتخب التونسي مؤكدا ان احد الأندية الجماهير الساحلية في مصر تفاوضت معه لضم صدام والأمور تسير في مسارها الطبيعي في التفاوض لكن اللاعب هو الذي سيقرر وجهته المقبلة بعد المفاضلة بين العرض المصري والخليجي لكنه اكد ان صدام يفضل الدوري المصري بناء علي وجه نظر زملائه فيرجاني ساسي وعلي معلول ومن قبلهم حمدي النقاز.
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