منذر الكبير يستدعي مدافع النجم الساحلي لمنتخب تونس









استدعي منذر الكبير المدير الفني للمنتخب التونسي صدام بن عزيزه مدافع النجم الساحلي للانضمام لصفوف المنتخب استعدادا لمواجهة نسور قرطاج المقبلة امام تنزانيا في التصفيات المؤهلة الي بطولة امم افريقيا المقبلة.





واستعان منذر الكبير بمدافع النجم لتدعيم خط دفاع المنتخب في المرحلة المقبلة بعد تألق اللاعب مع فريقه الفترة الأخيرة فضلا عن رغبته من الاستعانة بخبرته الدولية مع المنتخب الفترة المقبلة.

من جانبه ابدي صدام بن عزيزه سعادته بالانضمام للمنتخب مؤكداً انه سيبذل قصاري جهده مع منتخب بلاده لإسعاد الجماهير.

وقال انه تلقي اكثر من عرض للاحتراف في الموسم المقبل من بينهم عرض من نادي مصري وآخر خليجي وأنه سيستعين بالثنائي علي معلول وفيرجاني ساسي زملاءه في المنتخب لدراسة العرض المصري قبل الرد.



