ضربة موجعة لريال مدريد قبل التوقف الدولي

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين عن ضربة موجعة تلقاها الفريق الأول لكرة لقدم بنادي ريال مدريد الإسباني.


وقالت صحيفة " سبورت " الإسبانية أن الدولي الأوروجوياني فيدي فالفيردي لاعب الملكي سيغيب عن ستة مباريات بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فالنسيا يوم أمس في الدوري الإسباني والتي خسرها فريقه 1-4.


وسيغيب فالفيردي عن مباريات فريقه ريال مدريد ضد فياريال وديبورتيفو ألافيس وإشبيلية في الدوري الإسباني، ثم إنتر ميلان وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فالفيردي ريال مدريد ديبورتيفو الأفيس الدوري الإسباني

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الرياضة يكشف حقيقة حل مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

بعد سقوطة في انتخابات مجلس النواب 2020.. موعد رفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 17 ساعة

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تعرف نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ 37 دقيقة

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

اعترافات الصديق الخائن: زوجته دفعتني للحرام واجبرتني على قتل صديقي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك ينافس الأهلي على موهبة المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 3 ساعات

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ حوالي 6 ساعات

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ماريانو دياز رقم 11 بين لاعبي ريال مدريد العائدين إلى الفريق بعد الرحيل

برشلونة طمعان في فالنسيا للانفراد بصدارة الليجا

قمة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

بيان رسمي من ريال مدريد عن إصابة نجم الفريق والمباريات التي سيغيب عنها

ترتيب الدوري الإسباني اليوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

03:42 م

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

11:55 ص

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض