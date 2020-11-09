ضربة موجعة لريال مدريد قبل التوقف الدولي

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين عن ضربة موجعة تلقاها الفريق الأول لكرة لقدم بنادي ريال مدريد الإسباني.









وقالت صحيفة " سبورت " الإسبانية أن الدولي الأوروجوياني فيدي فالفيردي لاعب الملكي سيغيب عن ستة مباريات بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فالنسيا يوم أمس في الدوري الإسباني والتي خسرها فريقه 1-4.









وسيغيب فالفيردي عن مباريات فريقه ريال مدريد ضد فياريال وديبورتيفو ألافيس وإشبيلية في الدوري الإسباني، ثم إنتر ميلان وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا.



