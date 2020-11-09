ضربة موجعة لريال مدريد قبل التوقف الدولي
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:03 م
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين عن ضربة موجعة تلقاها الفريق الأول لكرة لقدم بنادي ريال مدريد الإسباني.
وقالت صحيفة " سبورت " الإسبانية أن الدولي الأوروجوياني فيدي فالفيردي لاعب الملكي سيغيب عن ستة مباريات بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فالنسيا يوم أمس في الدوري الإسباني والتي خسرها فريقه 1-4.
وسيغيب فالفيردي عن مباريات فريقه ريال مدريد ضد فياريال وديبورتيفو ألافيس وإشبيلية في الدوري الإسباني، ثم إنتر ميلان وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا.
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