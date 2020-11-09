الزمالك يُرحب بعودة نجمه المعار

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث أسامة فرحات وكيل اللاعب النيجيري معروف يوسف، عودة الأخير لصفوف نادي الزمالك بعد انتهاء إعارته مع المقاولون العرب.

وقال فرحات في تصريحات تلفزيونية: "أمير مرتضى قال لي طالما معروف يريد أن يستمر في الزمالك فسيستمر".

وتابع: "معروف يوسف متبقي في عقده موسم واحد، وسيشارك في التدريبات فور عودته، أمير مرتضى منصور تحدث عن التجديد، واتفقنا على التوقيع لمدة موسمين".

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.

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