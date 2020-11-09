الزمالك يُرحب بعودة نجمه المعار

تحدث أسامة فرحات وكيل اللاعب النيجيري معروف يوسف، عودة الأخير لصفوف نادي الزمالك بعد انتهاء إعارته مع المقاولون العرب.





وقال فرحات في تصريحات تلفزيونية: "أمير مرتضى قال لي طالما معروف يريد أن يستمر في الزمالك فسيستمر".





وتابع: "معروف يوسف متبقي في عقده موسم واحد، وسيشارك في التدريبات فور عودته، أمير مرتضى منصور تحدث عن التجديد، واتفقنا على التوقيع لمدة موسمين".



