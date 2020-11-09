مدرب ألمانيا يوجه رسالة خاصة إلى نجم بايرن ميونيخ

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
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وجه يواكيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، رسالة خاصة إلى جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونيخ الألماني، بعد العملية الجراحية التي أجراها إثر تعرضه للإصابة في مباراة فريقه أمام بوروسيا دورتموند.

وقال لوف في بيان نشره الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين عبر موقعه على الإنترنت :"نحن سعداء لنجاح العملية الجراحية التي خضع لها جوشوا أمس الأحد."

وأضاف :"نتمنى أن يتعافى سريعا، ولكن الأهم من ذلك أن يتعافى بشكل كامل."

وتابع "سنفتقده بالطبع في مباراتي دوري أمم أوروبا أمام أوكرانيا وإسبانيا. ولكن الشيء الأهم هو أن يحصل على الوقت والراحة الكافيين لاستعادة كامل لياقته."

ويخوض المنتخب الألماني مباراة ودية أمام نظيره التشيكي بعد غد الأربعاء ثم يلتقي منتخبي أوكرانيا وإسبانيا خلال الأسبوع المقبل في آخر مباراتين له بمجموعته في دوري الأمم.

وتعرض كيميش للإصابة في الركبة خلال مشاركته في المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على بوروسيا دورتموند 3 / 2 أمس الأول السبت.

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