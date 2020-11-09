صندوق تحيا مصر: إطلاق مبادرات لتمكين الفئات الأولى بالرعاية

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قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ نهاية الشهر الماضي بتكثيف كل أنشطة الصندوق في كافة المجالات، مشيرا لوجود خطة لدى الصندوق لتوسيع أنشطته.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم تدشين قافلة هي الأكبر لاستهداف مليون مواطن مع بداية فصل الشتاء، وتوزيع مواد غذائية وبطاطين.



وأشار إلى أن هناك مبادرات من أجل التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، إضافة لمبادرة لدعم صغار الصيادين وتوفير الأسر الواقية لهم من البرد.



ولفت محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إلى أنه سوف يتم تجهيز نحو ألفى من العرائس اليتيميات غير القادرات.



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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وأكد الرئيس السيسي، أهمية زبادة حجم برامج الدعم المقدمة من صندوق تحيا مصر لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين.



ووجه بالبدء في تفعيل.وإطلاق عدد من المبادرات من خلال صندوق تحيا مصر وبقيمة إجمالية مليار جنيه



كما وجه بالاستمرار بانتظام في تطوير نشاط ومبادرات صندوق تحيا مصر واستشراف مزيد من مجالات الدعم للأسر الأولى بالرعاية.



