مختار نوح: بيان الإخوان مغازلة لـ"بايدن" وحساباتهم فاشلة دائما (فيديو)

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:54 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الكاتب مختار نوح إن حسابات تنظيم الإخوان الإرهابي السياسية دائما فاشلة ورهاناتهم خاسرة واللجنة الأقل أهمية داخل الجماعة هي اللجنة السياسية.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإخوان يستعيد المصطلحات البراقة فقط دون التنفيذ ومن ضمن هذه الأمور رهانهم على فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية موجها رسالته لهم "اذا كنت نصابا بالدين فماذ سيفيدك بايدن".

وتابع أن الوقت مختلف فوقت أوباما كان للإخوان تواجد في الشارع المصري ولذلك استخدمته الإدارة الأمريكية لتحقيق هدف إضعاف الدول العربية ولكن الوقت الآن مختلف ومصر قوية ولديها تحالفات دولية.

وأشار إلى أن بيان تنظيم الإخوان مغازلة للرئيس الأمريكي الجديد بايدن ولكن هم في أضعف عصورهم والقوى العالمية تبحث عن القوي ولن يكون هناك تحالف بين الجمهوريين أو الديمقراطيين والإخوان.

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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه العالم تابع ما تم إعلانه بالأمس من فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي قام بإرسال تهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب وتمنيات باستمرار العمل المشترك في تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، أن العلاقات المصرية الأمريكية ليست وليدة اللحظة، مشددًا على أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي لمصر، وتربطنا علاقات وثيقة، والتعاون سوف يستمر في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وإدارته.


وتابع وزير الخارجية، أننا لنا تاريخ طويل من التعاون مع إدارات جمهورية وديمقراطية قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والعلاقة الثنائية، وسوف نستمر في تعزيز هذا التعاون لأهميتها في تحقيق نمو اقتصادي في مصر، وتحقيق الاستقرار في المنطقة التي تموج بالاضطرابات بالعديد من المواضع، متمنيًا التوفيق للإدارة الأمريكية الجديدة وأن تكون شريك فاعل في إطار التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة.

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