عاجل.. فتحي يكشف دور رمضان صبحي في الإنضمام لبيراميدز
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:52 م
محمد أيمن
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أكد أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد بنادي بيراميدز أنه لم يتلقى الكثير من العروض قبل الإنضمام لرفقاء عبد الله السعيد كما أنه لم يتحدث مع الزمالك خلال الآونة الأخيرة.
وفي المؤتمر الذي الذي أقيم لتقديم فتحي لاعباً جديداً في صفوف بيراميدز أن رمضان صبحي سهل من مهمة رحيلة عن الأهلي وإنتقاله إلى بيراميدز.
وأضاف: " أطمح في الحصول على لقب الكونفدرالية الأفريقية مع الجيل الحالي من اللاعبين في الفريق خلال الموسم القادم بعد الفشل في الفوز بها بعد الخسارة في النهائي ضد نهضة بركان المغربي".
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